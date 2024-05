Personal trainer preso suspeito por crime sexual: o que se sabe

O caso aconteceu nessa terça-feira, 21, em Goiás. A mulher, de 22 anos de idade, informou que estava de biquíni para serem feitas medições e fotografias e que, durante este processo, o homem começou a apalpá-la. De prontidão, ela saiu do local.

As conversas entre os dois foram apresentadas à Polícia e logo depois divulgadas. Nelas, Bruno dizia estar orgulhoso dos resultados da aluna. Em seguida, ela afirmou que se sentiu abusada pelo personal e pediu para que ele não a procurasse mais.

“Ela disse que ele acariciou os seios dela por baixo do biquíni e que tentou beijá-la ao final. Ela não gostou daquela situação e saiu do local onde era feita a avaliação. Passado um tempo, ele ficou mandando mensagens para ela tentando se desculpar”, expôs o delegado.

Logo após, ele começou a importuná-la, tentando amenizar o erro cometido, redigindo diversos tipos de desculpas, o que não adiantou. No mesmo dia, a moça denunciou-o à Polícia.

A vítima questionou o motivo de Bruno ter tocado nela. "Me perdoa, achei que estava sendo correspondido", respondeu ele.

À Polícia, a vítima relatou que havia iniciado seu acompanhamento com Bruno há cerca de 40 dias e que aquela seria sua segunda avaliação física, apontou o delegado. Alex Miller detalhou ainda que, conforme relato da jovem, na primeira avaliação ela estava acompanhada do marido.

“Nesses 40 dias, ela disse que ele fazia brincadeiras um pouco inconvenientes, mas até então não dava atenção a isso. E que nesse dia da avaliação, ocorreu essa situação”, completou Miller.

Crime de importunação sexual

Segundo a Lei Nº 13.718, prevista no Artigo 215-A do Código Penal, o ato é definido como "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro".

A pena para quem comete esse crime é de reclusão, de um a cinco anos, se o ato não constituir crime mais grave.