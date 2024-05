Advogada desaparecida há 3 meses no RJ: tudo sobre o caso Anic

A principal linha de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro é que Lourival Correa Netto Fadiga, o principal acusado do crime, seria um dos articuladores da extorsão mediante sequestro. Lourival trabalhava para o esposo de Anic e tinha grande confiança da família da vítima.

Todo o mistério envolvendo o paradeiro de Anic iniciou-se no dia 29 de fevereiro. A advogada foi vista caminhando em um shopping de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela foi vista chegando ao local por meio do estacionamento, por volta das 11h08min daquele dia.

Uma hora depois da entrega do dinheiro, Benjamin recebeu uma mensagem, supostamente escrita por Anic, dizendo que o sequestro foi uma artimanha para fugir com um amante.

As exigências para que Anic fosse "liberada" sem problemas eram que nenhum policial fosse notificado sobre o sequestro e que fosse feito um pagamento de R$ 4,6 milhões. Benjamin seguiu à risca as condições propostas pelos sequestradores, mas mesmo assim não obteve o retorno de Anic.

Na mesma noite, Benjamin já começou a ser extorquido com mensagens amedrontadoras com o intuito de que ele fizesse o depósito milionário para que sua esposa fosse libertada. As mensagens eram redirecionadas pelo próprio telefone de sua esposa.

Benjamin também mantém sociedade com sua esposa na empresa Lanic Consultoria e Serviços, que atua no gerenciamento de carreira. Ele ainda gere a Herdy Incorporações e Participações LTDA, que atua com o aluguel de imóveis próprios, além de outras atividades imobiliárias.

A aproximação de Lourival com a família Herdy aconteceu há pouco mais de três anos. No início, ele prestava serviços de informática e ganhou confiança após se identificar como policial federal, o que foi comprovado como uma mentira.

A confiança de Benjamin em Lourival era tanta que o empresário chegou a confiar-lhe o pagamento de suas contas e acesso irrestrito aos cartões de crédito e contas bancárias, além de ser o segurança pessoal da família.

Por conta disso, logo após a notificação do sequestro da advogada, foi Lourival quem Benjamin procurou com o intuito de resolver tal problema. Logo, o falso policial orientou que o empresário fizesse todo o pagamento para que sua esposa fosse liberta.

Benjamin fez 40 transferências bancárias para comprar bitcoins e dólares e depois fez pagamentos em espécie de US$ 200 mil e R$ 680 mil.

Advogada desaparecida: notificação policial após duas semanas do sequestro

A Polícia só começou a investigar o caso após duas semanas do sequestro. Até então, ele era conhecido apenas por Benjamin e seu "parceiro de confiança", Lourival.

Então, a filha do casal decidiu regravar as trocas de mensagens de seu pai com o suposto negociador e repassou à Polícia, que assim conseguiu provas para prender os atuais suspeitos.

Ao acessar as contas do principal suspeito, foi observado que, logo após o pagamento feito pelo seu chefe, Lourival foi a uma concessionária na Barra da Tijuca, no Rio, e comprou uma caminhonete por R$ 500 mil e uma moto por R$ 30 mil.

Para a Polícia, foi ele quem indicou a Benjamin as contas bancárias que deveriam receber o pagamento. Lourival também comprou 950 celulares por US$ 153 mil, o equivalente a R$ 785 mil.

Os aparelhos eram para abastecer a loja de produtos de informática da família dele, segundo a investigação. Em um relatório final do inquérito da 105ª DP (Petrópolis), o suspeito do crime movimentou em seis meses o dinheiro que levaria mais de seis anos para ganhar.

Advogada desaparecida: suposto caso de Anic com Lourival

Segundo afirmou o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), está sendo estudada a hipótese de que Lourival tinha "uma personalidade galanteadora" e "mantinha relacionamento simultâneo com várias mulheres, dentre elas Anic".

Justamente por conta desse suposto caso foi que Anic compareceu ao shopping naquele dia 29 de fevereiro. Em contrapartida, os advogados de defesa dizem que essa "teoria" é contrária aos fatos reais.

“Segundo apurado, o denunciado Lourival mantinha relacionamento simultâneo com várias mulheres, dentre elas a vítima Anic e Rebecca (ré no caso)”, emendou o MPRJ.

Advogada desaparecida: cães investigadores buscam a Anic

A última atualização seria de que cães investigadores estariam farejando um sítio no município de Guapimirim, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, o local havia sido pesquisado na internet por Lourival Correa Netto Fadiga dois dias depois do pagamento do resgate da vítima.

Cães farejadores das guardas municipais de Petrópolis e de Teresópolis foram levados para o local, mas a mulher não foi encontrada. Em nota, a Polícia Civil disse que as buscas por Anic e as investigações continuam.

