Argélia: o que se sabe sobre o homem que ficou 26 anos desaparecido e preso na casa do vizinho

No dia 12 de maio, um mistério de 26 anos foi resolvido na Argélia, quando um homem que desapareceu aos 19 anos foi encontrado a apenas 200 metros da casa de sua família. Omar Bin Omran, de 45 anos, foi sequestrado pelo seu vizinho durante a guerra civil do país e, por muito tempo, os familiares acreditavam que ele havia morrido em um conflito armado. Veja abaixo o que se sabe sobre o caso.

Quando Omar Bin Omran desapareceu?

Omran foi visto pela pela última vez em 1998, quando estava indo à escola, durante a Guerra Civil da Argélia, conflito armado entre o governo do país e grupos rebeldes islâmicos. O desaparecimento fez com que a família do jovem acreditasse que ele tinha sido morto na guerra civil.