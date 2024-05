SP: Homem preso injustamente por 12 anos condenado por estupro é solto

O verdadeiro abusador foi identificado como José Reinaldo dos Santos Neres, 34, que cumpre pena por roubo. Seu material genético foi encontrado em cinco das dez vítimas. José está preso na mesma penitenciária em que Carlos estava.

Quando deixou a prisão, Carlos foi recepcionado pela mãe, Ana Maria da Silva, e foi questionado sobre como estava se sentindo agora que é um homem livre. "Não tenho nem palavras. Não consigo nem falar direito"

Em nota, a Polícia Civil comentou que está ciente da decisão judicial e analisa todos os fatos. Constatada qualquer irregularidade na investigação que resultou no indiciamento do homem mencionado pela reportagem, as medidas cabíveis serão tomadas, inclusive com abertura de procedimento apuratório junto à Corregedoria. A Instituição destaca que exerce suas atividades dentro da lei, de forma rigorosa, imparcial, e preza por apurações minuciosas."