Cantora viraliza após publicar vídeo de apresentação com apenas o pai na plateia

A cantora Dayane Oliveira, de 28 anos, viralizou nas redes sociais nesta semana após publicar um vídeo de um show que fez em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, com apenas o próprio pai na plateia. A apresentação ocorreu no dia 10 de maio, durante as comemorações do aniversário do município.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da cantora e conta com mais de 200 mil curtidas. O registro mostra Dayane se apresentando no palco, e, em seguida, a câmera mostra o espaço para o público, que contava somente com a presença do pai da cantora.

