Mulher que teve casa inundada viraliza ao aparecer cantando samba-enredo

Um vídeo gravado no Rio Grande do Sul (RS), estado que sofre atualmente com fortes enchentes, viralizou nas redes sociais nessa semana.

Isso porque, na gravação, uma moradora da região que teve a casa inundada aparece cantando um samba-enredo antigo da Mangueira enquanto atravessa a água, comovendo internautas em razão da alegria com que resolveu lidar com a tragédia da qual foi vítima.

A mulher em questão é a professora Rivana Bühler, de Montenegro, Região Metropolitana de Porto Alegre. Nas imagens ela aparece voltando da primeira limpeza que fez em sua casa após a água baixar.