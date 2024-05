Empresa de transportes 99 é condenada após motorista inventar corrida fictícia, no Maranhão

A passageira relata que, no dia do caso, ela chegou a pedir um carro pela plataforma, mas acabou cancelando a corrida. O motorista, no entanto, não teria atendido o pedido e teria iniciado uma ‘viagem fictícia’.

A juíza Diva Maria de Barros Mendes, responsável pelo caso, entendeu que, como a empresa lucra com as viagens, ela também tem responsabilidade com as corridas. "Ao contrário do que sustenta, a empresa 99 Táxis integra a cadeia de consumo, afere lucro com as viagens realizadas, tornando-se responsável solidário por eventual má prestação de serviço de seus motoristas parceiros”, aponta trecho da sentença divulgado pelo portal Migalhas, especializado no setor jurídico.

“Os documentos comprovam que o motorista parceiro da plataforma informou corrida fictícia, quando deveria obrigatoriamente ter cancelado o pedido de viagem, a fim de não gerar qualquer cobrança para a autora", continua.

A magistrada ainda acredita que, por causa da restrição de quase 30 dias, o pagamento da indenização de R$ 1 mil é “suficiente para reparar o dano moral sofrido pela reclamante, sem lhe causar enriquecimento sem causa, e de outra banda, para inibir o reclamado da prática de atos semelhantes, sem causar maiores abalos em seu patrimônio”.