Dia de Nossa Senhora de Fátima: Nordeste receberá réplica da capela das aparições da santa

Em meio às comemorações ao dia da santa, neste 13 de maio, o Nordeste brasileiro também celebra a autorização para sediar uma réplica da Capelinha das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. A capela original está em Fátima, Portugal, e seria o local exato onde a Santíssima Virgem Maria apareceu aos três pastorinhos, em 1917.

O templo está em construção em João Pessoa, na Paraíba, e deve ser inaugurado no dia 13 de outubro de 2024. Para os devotos, a data representa a última aparição da santa aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta.

De acordo com Rodrigo Ribeiro, missionário da Casa da Paz Maria de Nazaré, comunidade que realiza a construção da réplica, há outras réplicas da capela no mundo. “Esta capelinha agora é a segunda do Brasil, já que temos uma no Rio de Janeiro, e a quinta do mundo, sendo uma no Panamá, Filipinas e na República Tcheca”, diz.