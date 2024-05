Peladinha, companheiro 122 e trabalho: Robinho completa um mês preso

Robinho cumpre pena pelo crime cometido na Itália, em 2013, quando era atleta do Milan e participou do estupro coletivo de uma mulher

O ex-jogador Robinho, completou, neste domingo (21), um mês de prisão. Ele está desde 21 de março na Penitenciária 2 do Tremembé, em São Paulo, presídio conhecido por receber prisioneiros famosos. Aliás, os primeiros 30 dias foram agitados.

Afinal, os primeiros 10 dias de Robinho em sua nova moradia foram isolados, para adaptação. No entanto, na sequência, ele foi transferido para dividir cela com outro detento. Assim, também pode receber visitas. Não foi divulgado, no entanto, quantos cadastros foram feitos para visitas ao ex-atleta.