Cavalo é resgatado no RS após mais de 24 horas ilhado em telhado

O cavalo que ficou ilhado no telhado de uma residência em Canoas, município do Rio Grande do Sul devastado por enchentes, foi resgatado na manhã desta quinta-feira, 9, pelo Exército Brasileiro.

O animal estava preso no telhado há mais de 24 horas. Ele foi flagrado pelo helicóptero da TV Globo, e a imagem do cavalo se equilibrando nas telhas foi transmitida ao vivo.