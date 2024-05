Sobrinha fala sobre caso após sair da prisão: "Não percebi que meu tio estava morto"

A sobrinha do 'Tio Paulo', Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, falou pela primeira vez sobre o caso após sair da prisão no última quinta-feira, 2. Erika foi presa no dia 16 de abril após levar Paulo Roberto Braga já morto ao banco para tentar sacar um empréstimo no valor de R$ 17 mil.

Em entrevista ao programa Fantástico, exibido nesse domingo, 5, a sobrinha do idoso de 68 anos relatou sobre as duas semanas que passou na prisão e afirmou que não percebeu que o tio estava morto.