Justiça determina soltura da sobrinha que levou tio morto ao banco

A Justiça Estadual do Rio de Janeiro determinou, na manhã desta quinta-feira, 2, a revogação da prisão preventiva de Erika Souza, mulher que levou o tio morto a uma agência bancária para tentar sacar um empréstimo, no último 16 de abril.

A decisão foi tomada após a 2ª Vara Criminal de Bangu acatar os argumentos da defesa de Erika, que apontam que a mulher é ré primária e tem problemas psiquiátricos.

Titular da 2° Vara, a juíza Luciana Mocco também aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e tornou Erika ré por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. As informações são do jornal O GLOBO.