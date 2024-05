Chuvas no RS: com Scooby, surfistas de ondas gigantes ajudam vítimas

Grupo leva jet-skis para colaborar no resgate de pessoas ilhadas em razão das inundações no Rio Grande do Sul. Surfistas estão indo de carro e devem chegar na segunda-feira, 6

Um grupo de surfistas de ondas gigantes, dentre eles Lucas Chumbo, Pedro Scooby e Michelle des Bouillons, partiu na manhã desse domingo, 5, rumo ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de pessoas ilhadas com as enchentes no estado. Eles levam jet-skis e outros equipamentos utilizados no salvamento de atletas durante as competições de surfe.

Nas redes sociais, pediram ajuda e estão mostrando a mobilização do grupo para chegar ao estado que enfrenta uma tragédia após temporais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os atletas viajam de carro, em comboio, e a previsão é de que cheguem ao destino na manhã desta segunda-feira, 6.