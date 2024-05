DF: Homem é resgatado após três dias em cárcere privado, mas acaba preso

Um homem foi resgatado após passar três dias acorrentado em cárcere privado no município de Ceilândia, no Distrito Federal. A Polícia Militar patrulhava um galpão após uma denúncia de furto de carro, quando encontrou o homem. A vítima contou que estava em cárcere por furtar dez reais da dona do galpão.

No entanto, após consultarem os sistemas, a equipe verificou que o homem acorrentado era um foragido da Justiça pelo crime de roubo.



Policiais atendiam a uma ocorrência de roubo de veículo

A equipe do 10º Batalhão de Polícia do Distrito Federal apurava uma denúncia sobre possível existência de um veículo furtado no endereço do galpão. Eles encontraram o veículo GM/Corsa, mas uma mulher no local afirmou que havia comprado o carro por R$ 3,5 mil.