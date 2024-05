Homem é atingido ao tentar salvar cão em parque de diversões

Homem é atingido pelas costas em parque de diversões ao tentar salvar cachorro. Episódio ocorreu durante evento em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo

Um homem foi atingido por um brinquedo em alta velocidade no parque de diversões, localizado em Lençóis Paulista, em São Paulo. O rapaz, ainda não identificado, estava na fila do brinquedo quando tentou salvar um cachorro e foi atingido. O episódio ocorreu no último domingo, 28.

Em gravações, percebe-se que o rapaz agiu quando o brinquedo estava inclinado para cima e tentou tirar o animal da plataforma. No entanto, quando o equipamento desceu, acabou atingindo as costas do homem e o pressionando contra o chão.

