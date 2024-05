Cotista tem matrícula rejeitada por suposta falta de áudio em vídeo para comprovar raça

Allan Pinto Ignácio, de 22 anos, está processando a Universidade Federal Fluminense (UFF) após a instituição rejeitar a matrícula do estudante. Segundo a universidade, ele não se encaixava no sistema de cotas para candidatos pretos, pardos e indígenas de baixa renda que estudaram em escolas públicas.

Allan pediu para reativar sua matrícula com o apoio da Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), por meio de um recurso na 5ª Vara Federal de São Gonçalo. O argumento foi considerado " excessivamente rigoroso e desprovido de razoabilidade " pelo juiz Leo Francisco Giffoni, que concedeu liminar favorável à matrícula de Allan.

Segundo Allan, que buscava uma vaga no curso de Jornalismo, o vídeo original estava com áudio; porém, a plataforma usada pela UFF acabou subindo a mídia sem som algum.

No último sábado, 27, Allan foi convidado pela coordenadoria do cursinho pré-vestibular social onde estudou para palestrar sobre humanidade para ex-colegas e novos alunos do curso.

Cotista tem matrícula rejeitada: Universidade aponta regras do edital

Em nota ao O Dia, a Universidade Federal Fluminense informou que o Allan Pinto Ignácio está regularmente matriculado no curso de jornalismo. "Inicialmente, ele não foi aprovado na primeira etapa de avaliação devido ao fato de não cumprir um item do edital, que se trata da autodeclaração em vídeo", explica.

"É importante ressaltar que o processo seletivo é um concurso público, e portanto, possui um edital que define todas as normas, e a exigência de autodeclaração é prevista como obrigatória, como disposto no subitem 8.3.8 previsto no Edital do Processo Seletivo Sisu", argumenta a instituição.

Conforme consta no edital, todos os estudantes têm o direito de apresentar recurso no prazo definido no edital. "Contudo, o estudante não apresentou o recurso dentro do prazo estipulado para o pedido de reconsideração. Frente ao mandado judicial recebido em 18 de abril de 2024, a Universidade imediatamente matriculou o estudante", continua a UFF.