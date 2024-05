Mulher passa por cesariana sem estar grávida, no Rio Grande do Norte

O caso de uma mulher que foi submetida a uma cirurgia cesariana sem estar grávida vai ser investigado pela Secretaria de Saúde Pública (SPS) do Rio Grande do Norte. A situação aconteceu no dia 18 de abril no Hospital Santa Catarina, localizado na cidade de Natal. As informações são do portal G1 - RN.

Ela, então, foi submetida ao procedimento. Os médicos, no entanto, não encontraram nenhum bebê. Depois da situação, a equipe teve acesso a um exame mais recente, que estava com a família da vítima, que indicava que a mulher não estava grávida.

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, responsável pela unidade, ressalta que, conforme o padrão de atendimento, toda paciente que chega à instituição é atendida pela equipe do pronto-socorro, que faz avaliação e encaminha para o centro obstétrico.

"É super importante as pacientes serem examinadas antes de sofrerem um procedimento cirúrgico, principalmente procedimento de cesárea. É indispensável que se faça uma ausculta fetal para ver se está tudo bem com a criança e iniciar o procedimento", destaca a perita Rosana Rebelo, que presta serviço à Justiça do Rio Grande do Norte, ao G1.

"Nesse caso, talvez ela estivesse com uma gravidez psicológica, ou teve uma gravidez, perdeu e não sabia que perdeu, e continuou achando que estava grávida, e aí foi encaminhada, continuou o pré-natal. Mas o ideal é de que ela fosse examinada", adiciona.