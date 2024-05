MT: suspeita de matar dois idosos sorri e aponta arma para câmera antes de fugir

Uma mulher de 48 anos é suspeita de matar dois idosos e depois sorrir e apontar a arma para a câmera de segurança antes de fugir do local do crime. O caso aconteceu na cidade de Peixoto de Azevedo, no interior do Mato Grosso. As imagens foram obtidas pelo G1 - Mato Grosso. Caso aconteceu no domingo, 21.

A gravação mostra que o filho da suspeita, um médico de 28 anos, também estava presente no ocorrido. Ele carregava uma espingarda e teria tentado disparar contra a câmera.