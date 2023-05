4 filmes importantes sobre a luta contra a homofobia

O documentário, dirigido por Kate Davis e David Heilbroner, narra os eventos históricos que ocorreram durante os protestos de Stonewall em 1969. Lançado em 2010, ele apresenta entrevistas com participantes dos eventos, imagens de arquivo e relatos detalhados, fornecendo um olhar aprofundado sobre a revolta e suas implicações sociais e políticas.

O documentário desvenda a história desses protestos cruciais, que deram origem ao Movimento de Libertação Gay e tiveram um impacto significativo na luta pelos direitos LGBTQIA+. Isso porque, ao contar as histórias daqueles que estiveram presentes naquele momento histórico, o filme amplifica suas vozes e suas experiências, educando o público sobre a luta e a resistência da comunidade ao longo dos anos.

Onde assistir: Netflix.

A produção acompanha a vivência do ballroom durante anos em NY (Imagem: Reprodução Digital | Miramax Films)

“Paris Is Burning” (1990) é um documentário dirigido por Jennie Livingston que explora a cultura do ballroom, um fenômeno LGBTQ+ predominantemente afro-americano e latino-americano, na cidade de Nova York durante os anos 1980. O filme apresenta entrevistas com participantes da cena ballroom, como Pepper LaBeija, Dorian Corey e Venus Xtravaganza, além de mostrar as competições e as performances extravagantes que ocorriam nesse ambiente e destacar temas como identidade de gênero, raça, classe social e a busca pela autoexpressão e aceitação.

Onde assistir: YouTube.

3. Milk