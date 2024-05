Dia de São Jorge: onde é feriado hoje (23/04)?

São Jorge salvou uma cidade da Capadócia de um dragão Crédito: Johann Koenig

No dia 23 de abril é comemorado o Dia de São Jorge, considerado pela Igreja Católica padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. O santo também é lembrado em outras religiões como a Igreja Ortodoxa, o Candomblé e a Umbanda. As relíquias de São Jorge encontram-se em diversos lugares do mundo. Por orientação do papa Zacarias, seu crânio está conservado na igreja de São Jorge, em Velabro. A Igreja Católica também lembra o papa Francisco, pois seu nome de batismo é Jorge Mario Bergoglio.