Homem fica quatro dias na UTI após extrair dente na Unesp, em SP

Unesp afirma que professores acompanham o caso Crédito: Reprodução/Foar Unesp

Uma semana antes, Ângelo já havia removido um dente na Faculdade de Odontologia da Unesp e retornou no dia 8 para extrair mais três. O paciente lembra que no segundo momento, a estudante que realizou o procedimento parecia nervosa. "A moça que foi me atender estava muito nervosa, muito tensa. Ela foi tentar arrancar os dois dentes de cima e estava tendo muita dificuldade, não estava conseguindo. Não estava conseguindo pegar o alicate, não conseguia enxergar. E foi o professor que arrancou primeiro [os de cima] e depois ele deixou ela arrancar o debaixo. Ela teve dificuldade e demorou em torno mais ou menos de uma hora. Eu já não estava aguentando mais com a boca aberta", recorda ngelo. Paciente teve complicações de saúde Nos dias seguintes à cirurgia, o ajudante de cargas começou a sentir muitas dores e então decidiu retornar à Unesp. Na universidade, os professores detectaram a infecção, realizaram a limpeza da área e receitaram um antibiótico. No entanto, as dores de Ângelo continuaram e ele decidiu, no último dia 15, voltar outra vez à instituição, quando a internação foi recomendada.

"O professor tentou abrir minha boca e eu não conseguia abrir, eu gritava de dor. Eu não desejo para ninguém. É uma dor insuportável. É como se fosse uma outra oportunidade, porque é uma bactéria muito forte e isso mata", conta o paciente que ficará afastado do trabalho durante a recuperação. Ângelo passou por uma cirurgia na parte de baixo do maxilar na Santa Casa, além de ter drenos colocados para limpar a região da boca. Ao todo, foram cinco dias internado no hospital, com alta nesta sexta-feira, 19. Ao G1, a Faculdade informou que os docentes do programa de residência em cirurgia e traumatologia buco maxilo facial da faculdade são responsáveis pela internação e pelo tratamento do paciente e acompanham o caso. Caso foi registrado na Polícia A esposa de Ângelo, Andreia Camila de Souza, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra a Unesp e ainda irá levar o prontuário da Santa Casa até a Delegacia responsável pelo caso para que uma investigação seja iniciada. Porém, a companheira do paciente ainda solicitou acesso à ficha do marido na Faculdade de Odontologia, mas segundo ela, o prontuário “sumiu” na instituição de ensino. A mulher ainda deseja entrar com uma ação contra a universidade. “Foi algo muito sério. Ele podia ter morrido”, afirma.