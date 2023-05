Turismo no Rio de Janeiro: veja o que visitar na Cidade Maravilhosa

Certamente uma cidade para ser curtida nos 365 dias do ano, a capital do estado do Rio de Janeiro já foi a maior do país – perde apenas para São Paulo –, mas mantém-se como a meca do turismo na América do Sul.

Quem pensa no Rio lembra imediatamente de lindas e badaladas praias, do calor (que pode ser intenso no verão), das escolas de samba e de um dos estádios de futebol mais famosos do mundo, o Maracanã, que sediou a final da Copa do Mundo de 2014. Mas, indo muito além disso, o município é uma mostra enorme de cultura histórica e de atrações incríveis que nem todos os turistas do país conhecem.

Bairro de Santa Teresa

Fugindo das praias, um lugar que vale a pena ser visitado é o charmoso bairro de Santa Teresa, que nasceu ao redor da Igreja Nossa Senhora do Desterro, de 1629, e se desenvolveu a partir de 1894, quando foram inaugurados os bondes elétricos, hoje considerados ícones da região. O passeio pelo bairro rende belas fotos com seus atrativos históricos e memoráveis, como o Castelo Valentim, o Parque das Ruínas, o Museu Chácara do Céu e a escadaria Selarón.

Ainda hoje, é possível realizar um passeio pela linha do bonde, que segue em funcionamento na cidade e serve de transporte para moradores e turistas. A sensação é de uma viagem no tempo. Ir até o centro passando pelos arcos da Lapa, um histórico aqueduto da época colonial, também nos remete às experiências do passado.

O Mosteiro de São Bento, que data do século XVI, faz parte das construções que também contam um pouco da história da capital fluminense, como o Theatro Municipal de 1909, a Biblioteca Nacional, o Palácio do Catete (que abriga o Museu da República) e a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, entre muitas outras. Quem quer se aprofundar neste lado histórico da cidade deve visitar ainda a Rua do Ouvidor, a Rua Carioca, o Largo da Carioca e o Convento de Santo Antônio. Para completar o percurso histórico, vale a pena visitar a Igreja da Candelária e a Catedral Metropolitana.