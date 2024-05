Homem mata vizinho por causa de cachorro e é preso no ES

Crime aconteceu após ambos brigarem por conta do cachorro da vítima estar sem coleira. Vítima era aposentado e estava em praça

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de matar o seu vizinho, de 73 anos, em Vitória (ES). Crime aconteceu após ambos brigarem por conta do cachorro da vítima estar sem coleira, iniciando uma troca de tiros. Prisão ocorreu no sábado, 20, e foi convertida em preventiva neste domingo, 21.

De acordo com informações do g1 Espírito Santo, a briga aconteceu próximo à casa da vítima. O idoso estava em uma praça, sentado com a esposa e o cachorro da família, que estava sem coleira e sem focinheira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi quando o suspeito, que é advogado, passou e começou a reclamar do fato de o animal estar solto. A discussão teria se acirrado e o mais novo voltou em casa para buscar uma arma.