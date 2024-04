Pastor Davi Passamani: o que se sabe sobre as investigações

Passamani se afastou da instituição em dezembro do ano passado, mas abriu uma nova igreja, chamada “A Porta”. O pastor foi preso ao chegar para participação em um louvor no Jardim Goiás, em Goiânia.

Ludmilla compra igreja evangélica e Brunna Gonçalves se manifesta; CONFIRA

Pastor Davi Passamani: o pastor fundou “A Casa” em 2017

O religioso fundou a igreja “A Casa” em abril de 2017, com uma abordagem diferente das instituições tradicionais. O estilo jovem e irreverente virou febre, sendo criticado por alguns religiosos.

O interior do local lembra uma boate: bem escuro e com as paredes pintadas de preto. Os cultos ainda contam com um aparato de luzes, músicos profissionais e dançarinos.



“A Casa” funciona em uma área nobre de Goiânia, e chegou a receber, em 2020, uma média de 14 mil fieis por semana, que faziam fila para conseguir participar do momento.