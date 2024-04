Motorista bêbado atropela 5 ciclistas no Distrito Federal

Motorista que apresentava sinais de embriaguez, é preso após atropelar cinco ciclistas Crédito: Reprodução/CBMDF

Um motorista de 32 anos foi preso após atropelar cinco trabalhadores de bicicleta, na sexta-feira, 5, em uma pista do Distrito Federal. Allan das Chagas Araújo foi detido em flagrante e apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal. Conforme o Corpo de Bombeiros, ele dirigia um Fiat Pálio de cor vermelha e foi encontrado com sinais de embriaguez, hálito etílico e cambaleando. Além disso, tinha latas e garrafas de cervejas presentes no veículo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Todas as vítimas são homens, estão Hospital de Base e foram socorridas em estado de consciência.

Policiais civis estão entrevistando os cinco ciclistas atropelados na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (via Epia). O acidente ocorreu por volta das 22h30min dessa sexta-feira, 5. Motorista atropela ciclistas no DF: estado das vítimas Segundo uma testemunha, que trabalha em um restaurante próximo ao local do acidente, o grupo de funcionários estavam saindo do trabalho e passava pela faixa de pedestre quando o carro atravessou a pista e os atingiu. Ele ainda informou que o condutor do veículo tentou fugir a pé, mas a população não deixou. De acordo com informações do g1, os cinco funcionários estavam conscientes e orientados. Todos foram encaminhados para o Hospital de Base do Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), uma vítima de 25 anos tinha suspeita de hemorragia interna, estava com hematoma no olho direito, luxação no ombro direito e escoriações no tórax. Outra vítima da mesma idade sofreu corte na cabeça e tinha suspeita de fratura no braço, estava consciente e orientado. A vítima de 30 anos foi socorrida apresentando “hemorragia abundante”, conforme os bombeiros, além de fratura exposta na perna direita e fratura exposta no braço esquerdo. As duas outras vítimas, uma de 22 e outra de 50 anos tinham suspeitas de fratura na perna esquerda. O local do acidente foi periciado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil e o laudo deverá ficar pronto em até 30 dias. Atropelamento de ciclistas no DF: motorista já foi condenado por morte em trânsito DE acordo com apuração do Metrópoles, o motorista preso já foi condenado em 2012 por matar uma pessoa atropelada. Conforme consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o acidente de 2012 aconteceu na BR-020, altura de Sobradinho. Na ocasião, o motorista também estava embriagado e dirigia em alta velocidade quando atingiu a vítima, identificada como Henrique Ferreira de Souza.

Henrique estava ajudando um amigo a consertar um caminhão no acostamento no momento em que foi atingida. Ele foi socorrido e morreu no dia seguinte. Dois anos depois, em 2014, Allan foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto e teve a carteira de motorista suspensa. Acidentes de trânsito e atropelamento de ciclistas no DF No ano passado, 20 ciclistas morreram por causa de acidentes, conforme registro do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran- DF).