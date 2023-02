Repórter da Globo processa emissora por assédio e pressão estética

Contratada pela TV Globo por 21 anos, a repórter Veruska Donato, buscou a Justiça na terça-feira, 31, para mover ação contra a TV Globo por supostos assédios morais, que incluem cobranças ligadas a padrões estéticos.

De acordo com reportagem sobre o caso feita pela Folha de São Paulo, a jornalista teria apresentado um atestado médico que a licenciava em 60 dias no ano de em 2021 para tratar transtornos emocionais ligados "às pressões do ambiente de trabalho."

O processo aponta que Veruska sofria assédio moral para se enquadrar no padrão de beleza imposto pela empresa. Em emails apresentados no processo, há recados de Cristina Piasentini, diretora de Jornalismo da Globo em São Paulo, entre 2008 e 2020, e Ana Escalada, que na época era chefe de redação e que, com a saída de Cristina, passou a ocupar o cargo de direção.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas mensagens, era exigido a Veruska que usasse "roupas comportadas" e que não marquem quadris e "barriguinhas salientes". Pediam ainda que todas as jornalistas mantenham uma "dieta equilibrada" para evitar o ganho de peso e as unhas feitas.

A repórter ainda declara o transtorno por ser cobrada por rugas e flacidez da pele, visto que estava prestes a completar 50 anos. Veruska afirma ainda que desenvolveu a Síndrome de Burnout, caracterizada por sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico ligados ao excesso de trabalho

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags