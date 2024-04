Diretor flagrado fazendo sexo em escola pede licença médica

Um diretor de uma escola pública de São Paulo foi afastado após ser flagrado pelas câmeras de segurança do anfiteatro do local tendo relações sexuais com uma funcionária temporária da unidade de ensino.

Nas imagens que foram divulgadas pelo jornal Metrópole, é possível ver um homem adentrando o anfiteatro e verificando a porta de segurança logo após a chegada da mulher. Quando os dois percebem que estão sozinhos naquele local, começam o ato.

Eles começaram a se beijar e, em seguida, é possível identificar a prática de sexo. A ação dura 1 minuto e 49 segundos até que o casal interrompe o ato de forma ríspida e sai do local colocando suas vestimentas.