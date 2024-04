Doação de órgãos: interessados poderão manifestar interesse por aplicativo

Quem deseja ser doador de órgãos poderá manifestar e formalizar a vontade a partir desta terça-feira, 2, por meio do site ou aplicativo do CNJ - Conselho Nacional de Justiça

Interessados em serem doadores de órgãos podem registrar o interesse desde terça-feira, 2, por meio do site ou aplicativo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O objetivo é estimular que mais doações sejam realizadas, além de garantir que os parentes e o sistema de saúde tenham o conhecimento sobre a decisão.

A doação em caso de morte encefálica ainda será autorizada pela família do paciente, mas com a ação da campanha fará com que a fila ande mais rápido e torne a intenção de doar mais transparente, além de contribuir com a decisão da família.