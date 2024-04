Vídeo: Cratera se abre e homem é 'engolido' por calçada no ES

Além da queda, uma parte do muro da calçada desabou sobre o médico. Órgãos municipais e um engenheiro avaliam as causas

Além do susto, acompanhado de prováveis lesões oriundas da queda, em outro ângulo, é possível ver que uma parte do muro que estava na calçada também foi 'engolida' para dentro do buraco. A parede praticamente fechou o homem dentro da cratera.

Nas imagens das câmeras de segurança do local, que filmaram todo o episódio, é possível observar a aproximação de algumas pessoas que estavam passando e prestaram os primeiros socorros.

De acordo com a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, uma equipe foi enviada ainda nesta segunda para avaliar as causas do acidente. O homem teve uma fratura do fêmur e foi socorrido para uma unidade de saúde particular.