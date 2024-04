Acidente com micro-ônibus deixa cinco mortos e 27 feridos em Pernambuco

Quatro pessoas morreram ainda no local do acidente, enquanto uma quinta teve a morte confirmada pelo perfil oficial da prefeitura nas redes sociais. De acordo com a gestão municipal, três mulheres, de 51, 53 e 66 anos de idade, além de dois homens, de 52 e 68 anos, morreram no acidente.

Nove estão no Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra, em Recife, sete no Hospital Dom Hélder Câmara, em Cabo de Santo Agostinho, uma em hospital particular, seis na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira e dois na UPA do Ibura, ambas na capital de Pernambuco.

Em nota, o executivo municipal também afirma que o micro-ônibus está em situação regular e passou por inspeção técnica do Inmetro há cinco meses. A documentação do veículo e do permissionário também estão dentro da regularidade.

Uma equipe multidisciplinar está nesta segunda, 1º, na Escola Adelaide Pessoa Câmara, que fica próxima ao local do acidente, para prestar os serviços necessários às famílias dos envolvidos na tragédia. O caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Prazeres, unidade da Polícia Civil em Jaboatão dos Guararapes.