Voo para Londres com 84 alunos brasileiros faz pouso de emergência em Portugal

O pouso aconteceu às 10h29, no horário de Brasília. "O pouso na cidade portuguesa foi realizado em completa segurança", disse a Latam, em nota. Os passageiros foram levados para hoteis cinco estrelas da região. O processo de alocação, segundo a mãe de um dos alunos, levou cerca de 12 horas.

Um voo de São Paulo com destino a Londres teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Porto, em Portugal, nesta quinta-feira, 28, pois o veículo tinha “necessidade de manutenção não programada", conforme a Latam. O avião transportava 84 alunos brasileiros, além de professores, coordenadores e outros passageiros.

Os estudantes são de três escolas particulares de São Paulo. Eles estavam a caminho de Londres para participar de um campeonato acadêmico, a Olimpíada BEO World, que reúne escolas bilíngues de todo o mundo.

O campeonato começaria na manhã desta quinta-feira, 28. A Latam afirmou que os passageiros serão "reacomodados em outros voos", mas não deu previsão. Porto fica a cerca de duas horas de Londres.

"Com a falta de previsão de partida do voo, eles serão prejudicados, e as escolas também. Eles estão treinando para a competição há seis meses", diz Luciana Bampa, mãe de um dos alunos, ao UOL.