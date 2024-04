SP: seis pessoas são pisoteadas durante distribuição de produtos da Nike

O tumulto aconteceu por volta das 19h30min. As vítimas do pisoteamento foram socorridas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

A ação foi organizada pela loja Guadalupe, em parceria com a marca Survival, e divulgada nas redes sociais. Os organizadores citavam que não haveria fila. Os produtos seriam entregues por ordem de chegada. Tudo dependeria da ‘sorte’.

Um tumulto durante ação de marketing realizada nessa terça-feira, 26, que prometia a distribuição gratuita de produtos da Nik e, deixou ao menos seis pessoas pisoteadas. O evento aconteceu no bairro Paraíso, na zona sul de São Paulo.

Em nota, cedido ao jornal Folha de S. Paulo, a Nike afirma que a participação superou as expectativas. “É com pesar que relatamos que durante o evento algumas pessoas precisaram de atendimento médico. É importante ressaltar que, felizmente, nenhum dos casos apresentou maior gravidade."

"A organização está em contato com as respectivas famílias das pessoas afetadas para prestar assistência. Nossa prioridade é apoiar as pessoas que precisaram de atendimento médico para que se recuperem completamente", continua.

Segundo a Polícia Militar, o tumulto aconteceu por volta das 19h30min. As vítimas do pisoteamento foram socorridas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).