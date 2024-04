Professora denuncia vazamento de foto íntima por alunos e é demitida

A docente explicou ao g1 Goiás que emprestou o celular para que os alunos fotografassem um evento escolar que, posteriormente, seria objeto de uma atividade didática. Durante o tempo em que estavam com o dispositivo, os estudantes acessaram as imagens particulares e compartilharam com os colegas.

Uma professora de História teve fotos íntimas vazadas após estudantes acessarem pastas particulares do seu celular. Os alunos usaram o aparelho para realizar uma atividade pedagógica, após a docente emprestar o equipamento. Ela afirma que, depois do ocorrido, foi demitida da escola onde trabalhava, localizada em Alto Paraíso de Goiás, a 220 quilômetros de Brasília.

Professora diz que foi destratada por colegas após o ocorrido

A gestão da escola soube das imagens após uma coordenadora ver diversos estudantes reunidos e, ao se aproximar, ver que eles estavam olhando uma foto de Bruna nua, segundo informações do g1 Goiás.

“Trabalhei até o quinto horário normalmente, sem saber de nada, enquanto estava todo mundo já sabendo da situação (...) No final do dia, me chamou para uma reunião, dizendo que era só eu, entre mim e ela. Mas tinham seis pessoas na sala, me senti inibida e é onde ela me passou o fato”, relatou a professora.