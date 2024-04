Polícia flagra Fusca a 143 km/h em rodovia no Paraná

Um fusca foi flagrado trafegando em alta velocidade em um trecho da PR-445, perto da cidade de Londrina, no norte do Paraná. Em um ponto com limite de 70 km/h, o veículo corria a 143 km/h , quando foi detectado pelo radar da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com as fichas técnicas, um Volkswagen Fusca 1300 alcança até 105 km/h, enquanto o 1600 pode chegar aos 136 km/h, ambas velocidades inferiores ao registrado no Paraná. O estado, inclusive, já havia virado notícia após o flagra de outro fusca correndo a 122 km/h no mesmo trecho da PR-445, em janeiro deste ano.

Operação da PRE

O flagrante de sábado ocorreu durante uma operação da PRE, que autuou cerca de 500 motoristas na via, por excesso de velocidade. Foram multados, ainda, outros 27, que dirigiram sem o cinto de segurança. Em 2023, o Paraná configurou como o terceiro estado com maior número de acidentes em rodovias federais, com 7.085 batidas.