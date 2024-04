Chuvas no Espírito Santo: enxurrada arrasta caminhão do Corpo de Bombeiros

Crédito: Chuva arrasta caminhão do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul, no ES

No interior do Espírito Santo, na cidade de Mimoso do Sul, o registro acumulado de chuvas chegou em 295mm nas últimas 24 horas. O temporal que atingiu pela manhã o sul do estado foi maior do que o esperado para sábado, 23. No município, quatro pessoas morreram durante o temporal e um caminhão do Corpo de Bombeiros foi arrastado pela enxurrada.

Um morador registrou o caminhão sendo arrastado. Segundo a instituição, os militares estavam prestando serviços na região quando estacionaram a viatura e seguiram até o local do atendimento. Rapidamente, o nível da água subiu, atingiu o veículo e o arrastou pela enchente.



As mortes no município foram confirmadas durante a tarde deste sábado. As circunstâncias e as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.