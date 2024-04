Sem Messi, Inter Miami é goleado (4-0) pelo NY Red Bulls

Sem poder contar com seu líder Lionel Messi, o Inter Miami sofreu neste sábado uma goleada de 4 a 0 na visita ao New York Red Bulls com um hat-trick de Lewis Morgan, ex-jogador do time da Flórida comandado pelo técnico Gerardo Martino.

O atacante escocês marcou aos 3, 51 e 70 minutos e o venezuelano Wikelman Carmona fez o seu aos 66, em partida disputada sob chuva torrencial na Red Bull Arena, em Harrison (Nova Jersey).

O Inter, que pode perder a liderança na Conferência Leste da MLS, sentiu o importante desfalque de Messi, com uma lesão na coxa.