Chuvas no ES: prefeito de Mimoso do Sul chora e fala em desespero

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, gravou um vídeo e publicou nas redes sociais chorando por conta das chuvas que atingiam a cidade. Tudo aconteceu durante a madrugada deste sábado, 23

Crédito: Prefeito de Mimoso do Sul chora e fala em desespero na região

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, publicou um vídeo chorando devido à situação em que o município capixaba se encontra após as fortes chuvas da noite de sexta-feira, 22, e madrugada deste sábado, 23. A cidade foi uma das mais afetadas, com mortes, casas inundadas e até caminhão dos Bombeiros arrastados.

Segundo Peter, ele não consegue dar conta das ligações em seu telefone. “Os bombeiros estão nas ruas. Eu tenho que colocar o barco na rua e ajudar as pessoas porque eu não dou conta", disse o prefeito, em lágrimas.