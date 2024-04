Michelle critica Lula por 'sumiço' de móveis e diz que foi álibi' para governo ir às compras

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, discursou neste sábado, 23, sobre o caso dos móveis que supostamente estavam desaparecidos do Palácio da Alvorada e que foram encontrados na própria residência oficial. "Não se encontra o que não se perdeu", afirmou a ex-primeira-dama em evento do partido em Rio Branco (AC). Michelle acusou o atual governo de ter citado o desaparecimento dos objetos como "álibi para poder fazer compras" e "para gastar o dinheiro do contribuindo com irresponsabilidade". "Ah, agora encontraram os móveis desaparecidos. Não se encontra o que não se perdeu. Desde quando me acusaram, algumas pessoas aqui presentes viram que fiz uma sequência imensa de stories explicando onde estavam os móveis. Dei até o número do depósito. Tenho tudo, minha gente, tenho todas as fotos, tenho todos os documentos. Eles são tão mentirosos e não ficam nem vermelhos", disse Michelle. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, acusaram, desde a transição, Michelle e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo sumiço dos objetos e pelo mau estado de conservação que afirmaram ter recebido a residência presidencial.

Em abril de 2023, a ex-primeira-dama afirmou que "esses móveis ou estão no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência" e propôs a criação da CPI dos Móveis do Alvorada. Os 261 itens foram localizados pelo governo no ano passado, 10 meses após declarado o "sumiço". Nesta quarta-feira, 20, Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência afirmou que os objetos foram encontrados em "dependências diversas" dentro do Palácio da Alvorada. Ao ser questionada sobre quais seriam essas dependências, a pasta informou que os objetos estavam "espalhados" no imóvel, sem detalhar os locais. O Palácio do Planalto foi procurado pelo Estadão para comentar a declaração de Michelle, mas ainda não retornou. Após a repercussão do caso, nesta sexta-feira, 22, o casal Bolsonaro entrou na Justiça pedindo que Lula se retrate pela acusação e pague uma indenização de R$ 20 mil por danos morais.