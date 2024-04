Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 67 milhões Crédito: Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.702 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das das 20 horas (horário de Brasília) desta terça-feira, 19, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$ 67 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá uma renda média de R$ 379 mil no primeiro mês.