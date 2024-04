Conheça a esporotricose, doença que afeta animais e seres humanos

A esporotricose é causado pelo fungo Sporothrix schenckii. Seres humanos podem ser infectados com a doença, caso sejam contaminados através da arranhadura ou mordedura de animais infectados com o fungo

"Um dos meios de contágio é por arranhadura ou mordedura de animais infectados e a outra forma de transmissão é por materiais infectados com o fungo Sporothrix schenckii, sendo eles espinhos, palha, lascas de madeira e vegetais em decomposição, podendo ser transmitido se entrar em contato com a pele, mucosas ou ferimentos", destaca Lisandra.

Médica infectologista, Lisandra Damasceno ressalta que a infecção acontece por meio de brigas, arranhaduras e mordeduras de outros bichos infectados. Entenda como prevenir a doença . De acordo com ela, os seres humanos podem se contaminar de duas formas.

A esporotricose é uma doença que afeta seres humanos e diversas espécies de animais domésticos, sendo o gato o principal animal no ciclo de transmissão da doença. Ela é transmitida por uma micose subcutânea causada por um fungo chamado Sporothrix schenckii.

Jussara reforça que essas lesões podem chegar a formar crostas e úlceras, desse modo formando feridas. “Existe também a forma sistêmica da doença, que pode atingir alguns órgãos como pulmões e fígado do animal”, informa.

Ela reforça que a esporotricose no ser humano se manifesta principalmente com lesões na pele, como nódulos e úlceras. “Também, pode acometer órgãos como o pulmão, ossos, articulações e meninges, mais comumente em pessoas imunossuprimidas”, destaca a médica.

De acordo com veterinária os animais acometidos podem apresentar sinais inespecíficos, como letargia, falta de apetite, febre, espirros etc. "Se o tutor perceber qualquer sinal de alteração na saúde do seu pet, a recomendação é que procure um atendimento veterinário para o animal", reforça a médica veterinária.

Jussara ressalta que o tempo de cura da doença no animal vai depender da resposta dele ao tratamento. “No geral, tratamentos para infecções fúngicas tendem a demorar alguns meses, é preciso que se estenda por pelo menos mais um mês após não se notar mais sinais clínicos. O tratamento se baseia no uso de antifúngicos sistêmicos”, informa a médica veterinária.

Segundo a consultora da Coordenação Geral das Arboviroses (CGARB), da Secretaria da Saúde do Estado, Andreia Evangelista, a doença tem quatro formas de manifestação: cutânea, extracutânea, linfocutânea e disseminada. Entre elas, a mais comum é a linfocutânea, que cria nódulos na pele e, como o fungo se dissemina pela circulação linfática, cria vários nódulos "em cadeia", dando a aparência de um “rosário”.

Andreia reforça que a doença pode ser encontrado em outros animais domésticos além do gato.

"O fungo pode afetar outros bichos porém o animal mais afetado pelo fungo é o gato, além da infecção a doença pode matar tanto animais domésticos quanto seres humanos, porém, a mortalidade em humanos é variável caso o paciente já possua alguma comorbidades, que podem agravar a doença e levar a óbito" explica a consultora.

Prevenção

- Evitar mordidas de animais que estejam infectados, principalmente gatos.

- Caso o animal esteja com esporotricose, mantenha ele longe da rua durante esse período e distante de outros gatos para evitar mais transmissão.

- Castre seu animal de estimação.

- Caso o tutor suspeite de esporotricose no seu felino, deve-se procurar imediatamente um atendimento veterinário para o diagnóstico correto e tratamento da enfermidade.

- Toda e qualquer manipulação de animais doentes pelos seus donos e veterinários devem ser feitas com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)