Tempestade Akará: entenda fenômeno raro no sul do Brasil

Todos os eventos aconteceram no mês de março dos seus respectivos anos, pois o verão é uma época do ano comum para essas ocorrências.

De acordo com meteorologistas da Climatempo, só houve quatro tempestades tropicais no Brasil até hoje . Entre elas o Ciclone Catarina, em 2004, e Iba, em 2019.

Tempestade tropical: o que é?



A tempestade tropical é uma área de baixa pressão que ajuda na formação de nuvens carregadas. A baixa pressão atmosférica é um fenômeno especial que ocorre em águas oceânicas brasileiras.

Quem nomeia estas áreas de baixa pressão atmosféricas especiais é a Marinha do Brasil, mas um nome só é dado após atingir um valor mínimo de pressão atmosférica e produzir ventos com no mínimo 63 km/h e menores do que 118 km/h.

Tempestade tropical Akará



Batizada de Akará, um tipo de peixe em Tupi, o fenômeno é o primeiro ciclone a ganhar nome desde a tempestade subtropical Yakecan, em maio de 2022.

Ela está em alto-mar, mas se movendo para sudoeste, com tendência para o litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.