Trem colide com caminhão que avançou sinal vermelho e atinge casa no Paraná

Trem atingiu caminhão que ultrapassou sinal vermelho e atingiu uma residência em Rolândia, no Paraná Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com informações do portal G1, o trem descarrilou e, em seguida, atingiu uma residência próximo ao local do acidente. Segundo os bombeiros, houve vazamento de combustível e o local foi interditado, porém sem risco de explosão. A empresa Rumo, responsável pelos vagões, informou que equipes da companhia estão retirando a carreta e limpando os detritos. Em comunicado, a empresa também apontou que o maquinista acionou a buzina e os freios de emergência e destacou que a linha férrea sempre tem preferência, a partir do Código de Trânsito Brasileiro, enfatizando que o motorista do caminhão cometeu "infração gravíssima". O Corpo de Bombeiros afirmou que o motorista do caminhão relatou não ter visto o sinal vermelho. Ainda segundo o G1, a dona da casa atingida pelo trem, Lúcia de Souza, contou que ficou em desespero após a situação. O trem atingiu parte da sala e afetou as paredes do quarto dela. "Eu estou anestesiada. Aliviada por estar viva. Graças a Deus por não ter acontecido coisa pior com nós, porque vida não tem como trazer de volta e bens materiais, sim", disse em entrevista ao G1 Norte e Noroeste.