Homem é preso após tentar beijar à força policial e vendedora em BH

Homem foi imobilizado no local e detido. Caso de assédio ocorreu em um bloquinho de Belo Horizonte

Um homem, de 49 anos, foi detido na madrugada desse sábado, 10, após tentar “beijar a força” uma vendedora, de 19 anos, e uma policial militar, de 31, que estava à serviço no Carnaval. Caso ocorreu em Belo Horizonte (MG).

De acordo com o portal Estado de Minas, na ocasião, o folião se aproximou de uma dupla de policiais que estava na segurança do Bloco Fúnebre, no Centro-Sul da capital mineira. Ele reclamava da comerciante local, pedindo intervenção dos oficiais em uma disputa comercial.

Quando os dois, a soldado e um aluno da PMMG se deslocaram para intermediar a discussão, o homem tentou assediar a policial, “projetando seu corpo em direção à ela”.