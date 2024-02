Pai e filho trocam tiros após discussão e morrem em Mato Grosso

De acordo com informações do UOL, Reomar Pozena, de 47 anos, e Mateus Pozena, de 25 anos, tiveram um desentendimento. O filho saiu de casa e voltou com uma espingarda, porém foi surpreendido pelo pai que também estava armado.

Reomar atirou primeiro contra o filho e, mesmo lesionado, Mateus conseguiu atirar no pai. Os dois morreram no local e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) coletou as evidências.

De acordo com o G1 Mato Grosso, os policiais apreenderam cinco armas no local do crime: duas registradas no nome de Reomar, porém com o registro vencido, e três, incluindo as utilizadas no crime, ilegais. Ainda segundo o G1, os agentes verificaram que Mateus tinha passagem por violência doméstica.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e liberados para o sepultamento. Ainda não há mais detalhes sobre o que teria causado a discussão.