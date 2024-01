Homem morre atingido com tiro acidental na cabeça após arma cair no chão

A tragédia aconteceu após Ivan encostar a arma em cima de um trator, o qual ele utilizava para serviços no local. A vítima estava ao lado do veículo e morreu na hora. As informações são do portal UOL.

Segundo a Polícia, o caso foi registrado por uma câmera instalada próxima ao acidente e sanou as dúvidas sobre as circunstâncias da morte de Ivan. Os agentes continuam realizando buscas para identificar o dono da arma, que poderá ser responsabilizado com base no Estatuto do Desarmamento.

Ivan foi sepultado no Cemitério Municipal de Catanduvas, ainda na tarde da última terça-feira, 23. O velório foi realizado horas antes, na Capela Mortuária de Catanduvas.

Aos 36 anos, a vítima deixa a esposa e uma filha de 4 anos.

Nas redes sociais, Lurdes Avila, que se identifica como tia de Ivan, lamentou a morte do sobrinho que, segundo ela, ocorreu no dia do aniversário dele.

“Coração partido! Perdemos hoje no dia de seu aniversário numa morte absurda, meu sobrinho e meu afilhado! Ivan Maziero! Coração em pedaços. Tamanha dor não tem”, diz o texto publicado.