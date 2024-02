AC: Sobrinho-neto de Marina Silva é assassinado em Rio Branco

Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco, no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país.…

O sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi assassinado na tarde dessa terça-feira, 6 , em Rio Branco (AC). A informação foi divulgada pela própria ministra.

"Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco, no Acre", escreveu Marina na rede social X (antigo Twitter). "Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família", disse ela na nota.

Segundo informações da imprensa local, Cauã estava em casa quando o local foi invadido por dois homens. Ele foi atingido no tórax, no braço e na perna. Segundo a Polícia Militar do Acre (PMAC), os criminosos fugiram sem levar nada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Cauã foi declarado morto no local.



Segundo informações do g1 Acre, Cauã morava com uma tia e um primo, de apenas 9 anos. A criança estava em casa no momento do crime, mas fugiu após ouvir os disparos e não foi alvo dos criminosos. O garoto foi encontrado por vizinhos, que acharam o corpo de Cauã e acionaram os serviços de emergência.

