Trabalhadores afetados pela restrição na lagoa Mundaú serão indenizados pela Braskem

Mina da Braskem entrou em risco de colapso e afundamento em novembro de 2023 Crédito: Itawi Albuquerque/Secom/Prefeitura de Maceió

Foi assinado pela Defensoria Pública da União (DPU), a mineradora Braskem, a Federação de Pescadores de Alagoas (Fepeal) e pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) um acordo de indenização para suprir os danos causados aos pescadores e marisqueiras com a restrição de acesso a parte da Lagoa Mundaú, em Maceió, Alagoas. A delimitação foi determinada ao fim do mês de novembro em decorrência de uma das minas operadas pela petroquímica estava em risco de colapso e afundamento. A homologação do acordo foi feita pela 30ª Vara Cível da Comarca de Maceió. A resolução veio com recomendação por parte da Defensoria Pública da União, Ministério Público do Estado de Alagoas e pelo Ministério Público Federal e em meio a uma das ações públicas movidas pela Fepeal e pela CNPA, quando a DPU atuou na condição de guardiã dos vulneráveis intervenção constitucional, autônoma e institucional no processo com o intuito de auxiliar na deliberação da decisão judicial.

O segundo grupo terá um tempo maior de espera — já que ele foi formado em dezembro de 2023. Este contemplará cerca de 900 pescadores que atuam na Lagoa Mundaú e estão devidamente identificados no MPA mas não possuem associação com as colônias Z4, Z5 e seus entornos. Como ainda necessita confirmar a residência nos bairros da área de restrição na data da suspensão, a Defensoria Pública ficou encarregada de auxiliar na garantia de direito dos trabalhadores. A Defensoria ficará responsável por obter a documentação que inclui uma declaração individual de impacto na renda familiar em virtude da paralisação da navegação. Com isso, a instituição será intermediária nos acordos entre a Braskem e os trabalhadores do grupo 2.

“Esse segundo grupo fará o acordo pela Defensoria Pública da União. São pessoas que estão identificadas e vão ter que comparecer na defensoria para comprovar a conta bancária, o endereço e assinar o termo”, explicou o defensor regional de Direito Humanos em Alagoas, Diego Alves. Com a aprovação judicial do acordo, a DPU informará as datas e horários do atendimento dos 897 contemplados no grupo 2, que já estão previamente identificados. Até a publicação da lista, os trabalhadores não precisam ir à sede do órgão. O defensor contou ainda que, por ser de natureza indenizatória, os pagamentos não substituem ou barram o recebimento de seguro desemprego, nem altera a condição de segurado especial do pescador ou marisqueiro.