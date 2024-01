"Pastora do pix": pregadora ostenta luxo, pede dinheiro por orações e é criticada

Sua influência no meio evangélico é significativa: no Instagram, ela faz postagens diárias e conta com mais de 3 milhões de seguidores. No YouTube, possui 270 mil inscritos e vários vídeos, como clipes e lives, acumulam milhões de visualizações.

Em meio às críticas, ela foi mencionada por um apresentador de TV aberta. Bruno Pereira, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, fez críticas ao vivo durante seu programa, o Tribuna Livre. O apresentador divulgou relatos de fiéis cobrados pela presença nos cultos da pastora.

Pastora do Pix: quem é Renallida Lima

A cantora e pastora Renallida Lima começou a ganhar sucesso após participar de cultos com influenciadores famosos. No entanto, seu destaque e fama estão mais relacionados ao luxo de suas redes sociais do que ao clamor em torno do evangelho.

Ela já esteve ao lado de Deolane Bezerra, Lucas Guimarães e Hytalo Santos. Este último presenteou a pastora com um carro avaliado em mais de R$ 170 mil, conforme registrado em um vídeo fixado no Instagram de Renallida.

Seu nome esteve envolvido em um divórcio polêmico em janeiro de 2023, quando se separou do empresário Renan Carvalho com supostas acusações de traição com o baterista de sua banda, Wesley Santiago. Renan, na época, desmentiu os boatos e anunciou o término do casamento no Instagram.

Pouco tempo depois do término, a pastora anunciou que estava novamente noiva, desta vez de Wesley Santiago, o mesmo que anteriormente era acusado de se envolver com Renallida enquanto ela estava em seu relacionamento anterior.