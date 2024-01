Noivo cai no mar após pedido de casamento em Santa Catarina

Apesar do final inesperado, noiva aceitou o pedido. Casamento deverá acontecer em 2025

O homem, identificado como Michael Alexandre, decidiu pedir a noiva em casamento em uma lancha no meio do mar.

Um pedido de casamento terminou de forma inusitada após o noivo cair no mar . O caso aconteceu no último sábado, 20, em Governador Celso Ramos, Santa Catarina.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra que o momento a noiva aceita o pedido. Porém, após colocar a aliança no dedo da companheira, o homem escorrega e cai na água.

Em alguns momentos da gravação, é possível perceber que a lancha balança devido aos ventos, e o casal perde o equilíbrio algumas vezes.

Segundo informações do g1 Santa Catarina, Michael afirmou que caiu ao escorregar no piso de borracha da lancha, mas que tudo ocorreu melhor do que imaginava. Ele e a noiva, Janaina Alves, estão há dez meses juntos.

O noivo planejou a surpresa por duas semanas e recebeu ajuda da equipe responsável pela lancha. O momento contou com pétalas de rosa espalhadas pela embarcação ao som da música preferida do casal.

Michael apontou que o pedido de casamento deverá ocorrer no primeiro semestre de 2025.