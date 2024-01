Homem se salva ao agarrar cabo após ser jogado de ponte em SP

Uma testemunha viu um grupo em uma carro com atitudes suspeitas na ponte e chamou a polícia. Quando chegou ao local, a equipe ouviu um pedido de socorro vindo da ponte e acionou os bombeiros.

Um homem de 28 anos foi socorrido após ser jogado de uma ponte em Bertioga, litoral de São Paulo . Em vídeos publicados nas mídias sociais, é possível ver a vítima segurando em fios de aço enquanto aguarda o resgate. Ele afirmou ter sido sequestrado dias antes e um homem foi preso suspeito do crime . O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 21.

Homem se salva ao agarrar cabo: uma pessoa foi presa pelo crime

Enquanto acontecia o resgate, a polícia recebeu uma informação de que havia um carro tombado na rodovia. A equipe constatou que o veículo encontrado na rodovia era o mesmo usado pelo grupo na tentativa de homicídio contra o homem na ponte.

Um homem que estava no local foi reconhecido pela vítima como um dos envolvidos e foi preso. Ele afirmou que mais duas pessoas estavam envolvidas.



Vítima afirma que foi sequestrada dias antes

O homem informou às autoridades que havia sido sequestrado em Guarujá, também no litoral paulista, um dia antes. Os criminosos o espancaram e, no dia seguinte, o jogaram da ponte, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Sede de Bertioga. Os demais suspeitos ainda não foram localizados.



Homem se salva ao agarrar cabo após ser jogado de ponte; veja vídeo